「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は初回先頭の第１打席で４試合１４打席ぶりの安打となる左前打を放った。さらに今季２個目の二盗も決めた。ソフトバンクにも在籍した右腕・レイと対戦。初球のフォーシームには手を出さず、２球目の浮いたフォーシームを捉え、逆方向へ。打球は左前で弾み、４試合１４打席ぶりの安打だ。さらに１死後、マンシーの５球目にスタートを切った大谷。フ