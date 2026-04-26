◇ナ・リーグドジャース―カブス（2026年4月25日ドジャースタジアム）ドジャースが25日（日本時間26日）に開催したカブス戦で、ロッテ時代に佐々木朗希投手（24）と“チームメート”だった宇都宮幹汰さん（14）が始球式を務めた。急性リンパ性白血病で長期療養中の宇都宮さんは、小学5年生だった2022年6月、当時ロッテが実施した社会貢献プロジェクトの活動の一環でチームに入団。登録名は「KANTA」で、同年のシーズン終