「ホワイトソックス３−６ナショナルズ」（２５日、シカゴ）ホワイトソックスが延長戦の末に敗れ３連勝を逃した。２試合連発が期待された村上宗隆内野手は５打数無安打、３三振に終わった。２点を追う八回にペレイラの適時打などで試合を振り出しに戻すと、九回に先頭のロモが四球を選んで出塁した。続くベニンテンディは右飛に倒れ、１死一塁で村上が打席に入った。名前がコールされるとスタンドは総立ちで大歓声に包まれ