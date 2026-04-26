ハワイ大のキッカー松澤寛政＝1月、ロサンゼルス近郊（共同）【ピッツバーグ共同】米プロフットボールNFLのドラフト最終日は25日、ピッツバーグで4〜7巡目が実施され、ハワイ大のキッカー松澤寛政（27）は名前を呼ばれず、日本選手初となる指名はならなかった。ハワイ大のX（旧ツイッター）は、松澤がドラフト外新人として、レイダーズと契約したと発表した。千葉県出身の松澤は千葉・幕張総合高時代はサッカー部に所属。卒業