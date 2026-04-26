「ブルージェイズ５−３ガーディアンズ」（２５日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合連発となる５号ソロを放つなど、３打数２安打２打点、１四球で連敗ストップに貢献。試合後のグラウンドインタビューではまさかのシーンも発生した。勝利の熱狂にスタンドが包まれる中、グラウンドで始まった岡本のインタビュー。「必死に食らいついて行きました」と四回の２試合連続バックスクリーン弾を振り返った直後、