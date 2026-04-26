◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に今季５度目の先発マウンドに上がり、２回１死で迎えた５番・鈴木誠也外野手に先制の左翼ソロを浴びた。９８・５マイル（約１５８・５キロ）の真ん中高め直球を左翼スタンドに運ばれた。この日は自身のボブルヘッド人形の配布日。“主役”と