◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２５日（日本時間２６日）、敵地・ドジャース戦に「５番・右翼」で先発出場し、直近５戦４発となる一発を放った。両軍無得点の２回１死で迎えた１打席目。佐々木朗希のカウント２―２から真ん中高めの９８・５マイル（約１５８・５キロ）直球を完璧に捉えると、１０３・８マイル（約１６７・１