心に余裕がないのは「入力（ インプット）」が多すぎるから ちょっとした時間にもスマホを取り出し、SNSをチェックするのが習慣になっていませんか。「入力（インプット）」の多い生活が続くと、知らず知らずのうちに、心に闇や影を溜めていることも。その存在に気づき、外に出すことが大切なあなたの心を守ります。 SNSが脳疲労の原因に 入力過多や過度な効率性の追求は、自分の内側の声を聞き逃したり、心の回復の時間