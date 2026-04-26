内臓の不調は背骨のゆがみが原因？胸椎を整えて自律神経をゆるめる『背骨コンディショニング』の極意 背骨コンディショニングで内臓不調の予防・改善 胸椎のゆがみが内臓の不調を起こす なぜ「胸椎のゆがみ」が胃もたれや便秘を引き起こすのか？ 背骨から各臓器へつながる自律神経の伝導異常メカニズム 胃もたれやむかつきをはじめとする胃の不調や、便秘・下痢、むせやすい……など、日常生活で感じるさまざまな不調が