三大若返りビタミンが詰まった『かぼちゃ』はエース級の美容野菜！おすすめの食べ方 三大若返りビタミンが詰まった『かぼちゃ』はエース級の美容野菜 かぼちゃは、三大若返りビタミンのA、C、Eが豊富な、まさにエース級の美容野菜です。 ビタミンAは、肌を老化させる元凶となる紫外線のダメージを受けた肌を修復するために不可欠な栄養素。ビタミンCは、シミのもとになるメラニン色素の生成を抑えて