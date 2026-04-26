北朝鮮軍の迫撃砲の訓練を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（手前右から3人目）＝25日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは26日、朝鮮人民軍の前身とされる朝鮮人民革命軍の創建94年となった25日に迫撃砲の訓練があったと報じた。各部隊が制限時間内に目標を攻撃するまでの技術を競い合う形式。金正恩朝鮮労働党総書記が視察し「敵を完全に壊滅させる戦闘力」が重要だと述べた。訓練とは別に、金氏は歩兵部隊を