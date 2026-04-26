サッカーのスコットランド・プレミアリーグで25日、セルティックの前田大然はホームのフォールカーク戦にフル出場して2得点1アシストをマークし、3―1の勝利に貢献した。前半30分と後半38分にゴールを決めた。今季通算9得点。旗手怜央は出番がなかった。（共同）