マンチェスター・シティー戦で競り合うサウサンプトンの松木（左）＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド協会（FA）カップ準決勝は25日、ロンドンのウェンブリー競技場で行われ、松木玖生が所属する2部のサウサンプトンはプレミアリーグのマンチェスター・シティーに1―2で逆転負けし、決勝進出を逃した。松木は後半31分から出場し、直後に先制点をアシストした。26日に行われるもう1試合は、田中碧のリー