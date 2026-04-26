今回は、反抗期の息子に絶望し、家を出た母のエピソードを紹介します。息子と一緒にいるのが辛すぎる…「私には中2の息子がいますが、反抗期まっさかりで、態度がとにかくひどいんです。私はメンタルが不調なこともあり、息子に暴言を吐かれて寝込んでしまうこともあります。そしてある日、息子に『お前なんていなければいいのに。さっさと消えろよ！』と言われたんです。息子と一緒にいるのが辛すぎて、『あんたの望み通り、消え