4月26日（現地時間25日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第3戦が行われ、イースタン・カンファレンス8位シードのオーランド・マジックが本拠地で同1位シードのデトロイト・ピストンズと対戦した。 マジックの先発はパオロ・バンケロ、フランツ・ワグナー、デズモンド・ベイン、ジェイレン・サッグス、ウェンデル・カーターJr.の5名。ピス