開催：2026.4.26 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 3 - 6 [ナショナルズ] MLBの試合が26日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとナショナルズが対戦した。 Wソックスの先発投手はノア・シュルツ、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。 4回表、8番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってセ