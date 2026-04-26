【ミュンヘン共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は25日、ミュンヘンで準決勝第1戦の1試合が行われ、谷川萌々子が所属するバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はホームで過去3度優勝のバルセロナ（スペイン）と1―1で引き分けた。谷川はフル出場した。第2戦は5月3日に行われる。