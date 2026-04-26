声優・俳優の津田健次郎（54）が、26日までにXを更新。21年1月から5年にわたりナレーションを務めたTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）からの卒業を発表した。「『#情報7daysニュースキャスター』ナレーション参加させて頂いて来ました#津田健次郎が本日で卒業させて頂きます」と報告。「#三谷幸喜さん、#安住紳一郎さん、#中川絵美里さん、スタッフの皆様、ナレーターの皆様、ご覧頂いて下