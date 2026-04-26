（資料写真）２６日午前４時４５分ごろ、ＪＲ横須賀線保土ケ駅近くの踏切（遮断機、警報機付き）で、「車が立ち往生している」と１１０番通報があった。神奈川県警保土ケ谷署によると、踏切内で軽乗用車が脱輪し一時立ち往生した。けが人はなかった。ＪＲ東日本によると、横須賀線と東海道線の上下線計１３本が運休し、１４本が最大１時間５０分遅れ、約９千人に影響した。