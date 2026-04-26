「ビックリしました」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、メンバー全員同じ楽屋だったという国民的アイドルグループを明かした――。佐久間宣行氏○さまぁ〜ずも「ああ〜! すげ〜!」と驚きをあらわ22日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)には、さまぁ〜ずがゲスト出演。佐久間氏は、ダウンタウンやウッチャンナンチャン、くりぃむしちゅーはピンの仕事が多い一方、さまぁ〜