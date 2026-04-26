米記者が報道吉田正尚外野手が所属するレッドソックスが25日（日本時間26日）、アレックス・コーラ監督を解任したと複数の米記者が報じた。打撃コーチのピーター・ファトシ氏、ベンチコーチのラモン・バスケス氏、三塁コーチのカイル・ハドソン氏らも同時に解任となったという。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者らがXで速報した。同記者は「レッドソックスは今日勝ったが、10勝17敗でア・リーグ東地区で最下位