映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』や「ワイルド・スピード」シリーズで知られるシャーリーズ・セロン（50）が、新作映画『エイペックス・プレデター』のプレミアで、素肌にジャケットを羽織った大胆でクールなルックを披露した。【写真】クールな美シャーリーズ・セロンの大胆トップレスコーデ現地時間4月22日、ニューヨークのパリ劇場にて、Netflixの新作アクションスリラー映画『エイペックス・プレデター』のプ