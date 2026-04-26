米プロフットボールＮＦＬのドラフト会議が２５日（日本時間２６日）、米国・ピッツバーグで４〜７巡目が実施され、ハワイ大でキッカーとして活躍している松澤寛政（２７）は、指名されなかった。ドラフトは３日間で実施され、日本人初の快挙なるかが注目されたが、実現しなかった。ＮＦＬは、これまで米４大プロスポーツで唯一、日本人がプレーしたことのなかった“未開の地”。その領域に超異色の道程で挑み続けてきたのが松