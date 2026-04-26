◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・カブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は４試合ぶりの安打となる左前安打を放った。相手先発はＣ・レイ投手。２０、２１年にソフトバンクにも所属した右腕で、メジャーでは通算８打数２安