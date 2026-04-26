会社員のAさんは、営業回りの途中に喫煙所が見つからず、つい人通りの少ない道端でたばこを吸ってしまった。しかも携帯灰皿を持ち合わせておらず、吸い殻は道路脇の排水溝へ投げ捨てた。すると、その様子を見ていた通行人の男性から「今、捨てたよね？ 警察を呼ぶから待ってなさい」と厳しく指摘されてしまったのである。 【写真】煙草を「のむ」ってわかりますか？古い注意書から気付かされた日本語の変化 実際にたばこのポイ捨