俳優のレオナルド・ディカプリオが、今年のゴールデン・グローブ賞で自身をネタにした司会者のニッキー・グレイサーに、感謝の品として「パスタ3カゴ」を贈っていたことが明らかになった。ニッキーは同授賞式で2年連続司会を務めている。 【写真】懐の大きいスター俳優「タイタニック」では世界をとりこに ニッキーは米トーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スタ&#