ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「シナモロール×＝LOVE」グッズを紹介します！ セガプライズ サンリオ「シナモロール×＝LOVE」グッズ © YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428 投入時期：2026年4月より順次投入店舗：全国のゲームセンター