お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。新幹線でばったり会った先輩芸人とのツーショットを公開した。「新幹線でくっきー兄ちゃんに会ったよ！」とつづり、お笑いコンビ「野性爆弾」くっきー！とのツーショットをアップした。「くっきー兄ちゃんが買ってたシュウマイ弁当を半分個しようて何回も言ってきたけど断ったよ。優しいのは認めるけどなんか断ったよ」とつづった。この投稿に