公開中の映画『人はなぜラブレターを書くのか』に出演する妻夫木聡、佐藤浩市、そして石井裕也監督にインタビュー。本作に込めた思いや撮影の裏側、そしてタイトルにもある“ラブレター”というテーマについて語ってもらった。【動画】映画『人はなぜラブレターを書くのか』予告映像2000年3月、地下鉄脱線事故で短い生涯を閉じた富久信介さん（享年17）。通学電車の中で彼に密かに想いを寄せていた一人の少女がいた。名前も知