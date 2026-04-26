料理人No.1を決める大会「CHEF-1グランプリ2026」の決勝戦が開催されました。全国から313名の料理人がエントリーする中、その頂点に立ち、賞金1000万円を手にしたのはどの料理人なのか！？現場で熱戦を目撃した編集えびすが、放送直前の本日、ネタバレしない範囲でその模様をお伝えします。豪華審査員が40歳以下の料理人をガチ審査！「CHEF-1グランプリ2026」は、40歳以下のプロ・アマ、ジャンルを問わない料理人が全国各地から