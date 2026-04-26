東京都在住の女性読者・なみなさんが感謝を伝えたいのは、妊娠中に電車で座席を譲ってくれた女性だ。マタニティマークを付けて乗った電車は混雑乗り合わせた他の乗客は…当時、なみなさんは酷い悪阻に苦しみながらも、通勤していたという。＜なみなさんからのおたより＞2008年の5月か6月。朝9時前に東急大井町線の中延〜大井町駅まで乗車していたときのことです。私は当時妊娠初期で、まだお腹は目立たないころ。マタニティマー