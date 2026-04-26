「阪神２−２広島」（２５日、甲子園）広島が阪神との総力戦の末に今季初の引き分けとなった。ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は、６番手として延長十一回から登板。プロ入り後初の回またぎを堂々とやり遂げ、２回２安打無失点の力投で役割を果たした。兵庫県出身のルーキー右腕が、地元の憧れの聖地で貴重な経験を積んだ。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−斉藤汰がよく踏ん張った。「いや