「阪神２−２広島」（２５日、甲子園）もぎとった引き分けだ。今季、両リーグ最長となる４時間５８分の戦い。広島・新井貴浩監督は、野手全員を使い切った。敵地で消した黒星。粘り強さが凝縮された一戦だ。１−２の九回。土壇場で、試合を振り出しに戻した。先頭の代打・菊池が四球で出塁。直後に、指揮官が動く。「（九回に）点が入らないと終わり。塁に出たら、どんどんつぎ込んでいくと決めていた」。辰見を代走として