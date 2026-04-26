●ホワイトソックス3−6ナショナルズ○＜現地時間4月25日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが延長戦の末に競り負け連勝ストップ。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場するも、8試合ぶりのノーヒットに終わった。前日までの7試合で6本塁打と絶好調の村上は、先発右腕アービンに対して初回の第1打席で二ゴロ。3回裏の第2打席はカウント0-2から内角いっぱいに投じられたフォーシームを見送るも