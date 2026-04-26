25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、開幕9カード目で今季初のカード勝ち越しを決めた中日について言及した。中日は同日のヤクルト戦、2回に板山祐太郎の第2号満塁本塁打で先制すると、5回に石伊雄太の第2号ソロでリードを広げる。投げては先発・大野雄大が7回無失点とゲームを作り2勝目。5−2の9回に登板した守護神・松山晋也が試合を締め3セーブ目をマークした。谷沢氏は「打