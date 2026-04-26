25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、ロッテのリリーフ陣について言及した。同日のソフトバンク戦に先発した種市篤暉が、1回途中負傷により降板すると、後を受けた八木彬が2回1/3、高野脩汰が4回からの2イニングを無失点に抑えると、5−0の6回からロング、澤田圭佑、鈴木昭汰、横山陸人が無失点リレーで勝利した。佐伯氏は「アクシデントがあった後の特に八木投手と高野投手、