25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、DeNAに7−2で勝利した巨人について言及した。巨人が3回までに7点を挙げるも、3回裏に先発・マタが2つの押し出し四球で2点を失うと、二死満塁で又木鉄平がマウンドへ。このピンチで京田陽太を一ゴロに仕留めると、又木は3回1/3を無失点、7−2の7回から田和廉、船迫大雅、田中瑛斗の継投で逃げ切った。佐伯氏は「又木投手以降の田和選手、船