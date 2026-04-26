女の子から「理想の男性像」を延々と語られるような状況もあると思います。そのとき、一体どのようなリアクションをすれば良いのでしょうか。そこで今回、円滑な会話を実現するために、「理想の男性について延々と語られたときのリアクション９パターン」を紹介させていただきます。【１】「俺は、◯◯な女の子であればＯＫだなぁ?」自分の好みについての話題にすり替えるパターンです。謙虚かつシンプルな姿勢で好みのタイプを伝