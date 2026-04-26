◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に今季５度目の先発マウンドに上がり、初回は無失点で切り抜けた。この日は自身のボブルヘッド人形の配布日。“主役”として今季初勝利を狙う。初回は先頭ホーナーに右前打を浴びたが、ブッシュを三飛。ブレグマンは三ゴロ併殺打に打ち取り、