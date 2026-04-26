◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２２位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は２バーディー、２ボギーの７２と伸ばせず、通算２アンダーの２９位に後退した。３番パー５で５メートル強を沈めてバーディー。だが、９番パー３は２・５メートルのパットが入