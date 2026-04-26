◆米大リーグホワイトソックス３―６ナショナルズ＝延長１０回＝（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ナショナルズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３打席連続三振を喫するなど５打数無安打で、１６日（同１７日）の本拠地・レイズ戦以来８試合ぶりの無安打に終わった。チームは２点差を８回に追いついたが、延長１０回に４点