第３子を妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナが、出産方法について投稿した。２６日までに自身のインスタグラムを更新。「今回の妊娠は、もしかしたらこれが最後かもしれないと思うと、日常生活の延長にあるような、自宅出産をしてみたいと思っていました」と書き出す。「三人目だからこそ、慌ただしく過ぎていく毎日の中で、赤ちゃんを迎える時間を、家族みんなで味わいたい。でもある時、状況によっては自宅出産が難し