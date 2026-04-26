透明感のある素肌を目指したい方に注目の新作が登場♡ASUNE（アスネ）から、ふわもち質感が魅力の洗顔料と限定セットが発売されます。話題のバンブー成分*配合で、毛穴ケアとうるおいケアを同時に叶える注目アイテム。毎日のスキンケア時間が楽しみになる新商品を詳しくご紹介します♪ ふわもち新感覚のスフレ洗顔 「Bamboo*¹ Souffle Face Wash」100mL・1,650円（税込）は、スフレのように軽くもっちりと