人気レースクイーンの央川かこ（31）が25日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ黒コス姿を披露した。「SUPERFORMULARd.3オートポリス明日の決勝は36号車が6番手から、37号車は4番手からのスタートです(わたしは36号車担当)」と、レースアンバサダー務める「VANTELINTEAMTOM’S」の決勝グリッドを紹介。黒レザーのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「ピットウォークでは数量限定でオリジ