タレント・杉浦太陽（45）の妻でタレントの辻希美（38）が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。大手コンビニチェーン『セブン‐イレブン』の商品で、「めっちゃおいしい」と絶賛する“おすすめグルメ”を紹介した。【動画】「めっちゃおいしいから！」お気に入りの『セブン』グルメを熱弁する辻希美この日は「【セブンイレブン】予算1500円でランチ揃えたら、各々の性格が出すぎな結果に」と題し、2人のスタッフと共に