◇インターリーグホワイトソックス 3―6（延長10回） ナショナルズ（2026年4月25日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は25日（日本時間26日）、本拠でのナショナルズ戦に「2番・一塁」で先発し、今季5度目の3三振を喫するなど5打数無安打だった。ホワイトソックスはタイブレークの延長10回に暴投や押し出し四球などで4点を失って3―6で敗れ、連勝は2で止まった。村上は初回の第1打席は相手先発右腕アービン