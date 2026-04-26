親の死後、実家に残された通帳の行方がわからない……。そんな「よくある不安」が、想像を絶する身内の相続トラブルに発展することがあります。長男の暴力から逃れてきた母を看取った53歳の妹。手探りで相続税申告を済ませた2年後、突然やってきた税務調査によって「まさかの真実」を突きつけられます。実家に居座る兄が、〈母の資産1億円〉を勝手に引き出していたのです。なぜ税務署に使い込みがバレたのか。そして泥沼の訴訟へ発