カーポートも法令上の「建築物」、増築する際には注意が必要！ライフスタイルの変化により、自宅のリフォームや増築などをおこなう人も少なくありません。中には必要な手続きをせずにカーポートを建てる人も散見されますが、これは法令に抵触するおそれがあるため、十分な注意が必要です。【画像】これは大変！ カーポートの建設場面を見る！（12枚）実は必要な手続きをとらずにカーポートを建てるケースは後を絶たず、イン