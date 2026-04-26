私（リエ）は、夫のヤスタカと夫婦2人で暮らしています。すぐ近くに義実家がありますが、義父は十数年前に亡くなっており、義母も2年前に他界。現在、義実家には義妹であるヒナちゃんが子どもたち（タクくん・8才、ネネちゃん・6才）と住んでいます。ヒナちゃんは素直で屈託のない性格で、私もずっと仲良くさせてもらってきました。夫は甥っ子や姪っ子にあたるタクくんやネネちゃんのことを大切にして、いつも優しく遊んであげてい