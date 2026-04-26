＜前澤杯3日目◇25日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞ツアー通算31勝を誇り、永久シードを保持する53歳の片山晋呉が、昨年5月の「中日クラウンズ」以来となる国内男子ツアーに出場している。トータル5アンダー・61位タイで最終日へと進んだが、今はプレーができるよろこびを噛みしめる毎日だ。【写真】前澤友作氏が迎える一幕選手たちも笑顔昨年6月に腰痛を発症。その後、椎間板に細菌が感染する化膿性椎間板炎